В чем выражается деспотизм в романе " Дубровский"?
Литература
В чем выражается деспотизм в романе " Дубровский"?
Ответ(ы) на вопрос:
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Главный герой романа — «благородный разбойник» Владимир Дубровский — несколько романтизирован Пушкиным, но почти все остальные образы романа — от помещиков и продажных чиновников до крепостных крестьян — даны с большей реалистичностью. Завязка романа — ссора двух друзей-соседей. Кульминация — признание француза-учителя в том, что он Дубровский, что он любит Машу и ради нее прощает Кирилу Петровича. Развязка -отказ Маши сбежать с Дубровским, поскольку она уже обвенчана с князем Верейским. Хотя принято считать, что «Дубровский» — это роман (широкая картина отображенной действительности, многоплановость, историчность, сюжетная занимательность подчинены социальной проблематике), по объему это скорее повесть. В основу сюжета Пушкин положил эпизод из жизни «белорусского небогатого дворянина» Островского (по имени которого и назывался первоначально роман). Идея романа — в осуждении произвола, деспотизма, подхалимства и в утверждении главных человеческих ценностей — чести, справедливости, верности данному слову.
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