Мама купила 2кг яблок по цене45 кг. За килограмм и в 3 больше помидор по цене на 9 руб ??ольше, чем цена яблок. Сколько сдачи она должна получить с 500рублей?

Математика

Мама купила 2кг яблок по цене45 кг. За килограмм и в 3 больше помидор по цене на 9 руб ??ольше, чем цена яблок. Сколько сдачи она должна получить с 500рублей?

Автор: Гость