Мама купила 2кг яблок по цене45 кг. За килограмм и в 3 больше помидор по цене на 9 руб ??ольше, чем цена яблок. Сколько сдачи она должна получить с 500рублей?
Математика
Мама купила 2кг яблок по цене45 кг. За килограмм и в 3 больше помидор по цене на 9 руб ??ольше, чем цена яблок. Сколько сдачи она должна получить с 500рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*45=90 руб за яблоки, 2*3=6 кг помидор, 6* (45+9)=324 руб за помидоры, 500-(90+324)=86 руб сдача
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Зробіть синтаксичний розбір наведених речень. Зараз тихо і спокійно. Лише проїде хтось вулицею на велосипеді. На городах копають картоплю.
Другие предметы
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда 50 см, его ширина состовляет 48% длины, а высота в 1 целую 2/3(кто не понял это дробь) раза больше ширины. Выч...