Зробіть синтаксичний розбір наведених речень. Зараз тихо і спокійно. Лише проїде хтось вулицею на велосипеді. На городах копають картоплю.
Українська мова
Зробіть синтаксичний розбір наведених речень. Зараз тихо і спокійно. Лише проїде хтось вулицею на велосипеді. На городах копають картоплю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Зараз(питання коли?,обставина,прислівник,підкреслюється -.-.-.-.-.)тихо(питання як?,обставина,прислівник,підкреслюється-.-.-.-.-.-.) і(немає питання нічим не підкреслюється)спокійно(питання як?,обставина прислівник,підкреслюється -.-.-.-.-.-.-.-.) 2)На городах(питання де?,обставина,прислівник,підкреслюється-.-.-.-.-.-.-.-.) 3)Лише(питання як?,обставина,прислівник,підкреслюється-.-.-.-.-.-.-..-.-.)проїде(питання що зробить?,присудок,дієслово,підкреслюється =========(двома лініями),хтось(питання хто?,підмет,іменник,підкреслюється__________),вулицею(питання чим?,додаток,підкреслюється-------------)на велосипеді(питання як?,обставина,прислівник,підкреслюється-.-.-.-.-.-.-.-.-.)
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