Солнечный день у озера на английском рассказ для 3 класса
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Солнечный день у озера на английском рассказ для 3 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор хочет передать нам настроение и вид солнечного дня! Вроде так.
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