За грибами мы ходили в большой лес за рекой .Корзина быстро наполнялась грибами. ??одчеркните главные члены предложения.Выпиши пары слов.

Русский язык

За грибами мы ходили в большой лес за рекой .Корзина быстро наполнялась грибами. ??одчеркните главные члены предложения.Выпиши пары слов.

Автор: Гость