За грибами мы ходили в большой лес за рекой .Корзина быстро наполнялась грибами. ??одчеркните главные члены предложения.Выпиши пары слов.
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За грибами мы ходили в большой лес за рекой .Корзина быстро наполнялась грибами. ??одчеркните главные члены предложения.Выпиши пары слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы ходили корзина наполнялась
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