А. Что такое размножение? Какое значение оно имеет? Б. Что лежит в основе размножения живых организмов? В. Какие основные типы размножения свойственны всем живым организмам, обитающим на Земле? В чем принципиальное отличие ...

Биология
А. Что такое размножение? Какое значение оно имеет? Б. Что лежит в основе размножения живых организмов? В. Какие основные типы размножения свойственны всем живым организмам, обитающим на Земле? В чем принципиальное отличие этих двух типов размножения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если бы организмы не могли бы размножаться,то все они бы вымерли и жизнь на земле бы прекратилась бы.Значения поддержания самой жизни...)))) Извените, если не помогла я так думаю)))..))))
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