А. Что такое размножение? Какое значение оно имеет? Б. Что лежит в основе размножения живых организмов? В. Какие основные типы размножения свойственны всем живым организмам, обитающим на Земле? В чем принципиальное отличие ...
Биология
А. Что такое размножение? Какое значение оно имеет? Б. Что лежит в основе размножения живых организмов? В. Какие основные типы размножения свойственны всем живым организмам, обитающим на Земле? В чем принципиальное отличие этих двух типов размножения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если бы организмы не могли бы размножаться,то все они бы вымерли и жизнь на земле бы прекратилась бы.Значения поддержания самой жизни...)))) Извените, если не помогла я так думаю)))..))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
За грибами мы ходили в большой лес за рекой .Корзина быстро наполнялась грибами. ??одчеркните главные члены предложения.Выпиши пары слов.
Математика
Мама купила 2кг яблок по цене45 кг. За килограмм и в 3 больше помидор по цене на 9 руб ??ольше, чем цена яблок. Сколько сдачи она должна получить с...