Построить график функции пожалуйста(
Математика
Построить график функции пожалуйста(
Ответ(ы):
Гость:
Мы не сможем сделать график на телефоне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина радиуса первой окружности равна 12 см , а длина радиуса второй окружности на 3 см меньше. на сколько длина диаметра первой окружности больше ...
Русский язык
Современная жизнь создаёт новые крылатые выражения. Какой (-ие) афоризм (-ы) "лишний (-ие)"? Ты [пашто] боярыню обидел, смерд?!! Танцуют все! Икра ...
Русский язык
Русский язык
У какого из приведенных ниже существительных родовые формы будут образовываться не так как у остальных-КАБАН,БУЙВОЛ,БЫК,ЛОШАДЬ,БАРАН