Построить график уравнения (x-2)^2+(y+1)^2=9 !!!!!!!!!!СРОЧНО!!!!!!!!!!! С РЕШЕНИЕМ!!!!!!!!!!!
Алгебра
Построить график уравнения (x-2)^2+(y+1)^2=9 !!!!!!!!!!СРОЧНО!!!!!!!!!!! С РЕШЕНИЕМ!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение смотри в приложениях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Скласти 3 речення зі складеним іменним присудком. , речення з простим дієслівним п??исудком, Речення зі складеним дієслівним присудком:
Окружающий мир
История
Будьласка, напишіть коротке повідомлення про те з ким була любов у Наполеона і як ??она відбувалася.
Русский язык
Помогите с сочинением по плану. Помогите пожалуйста! План: 1. Большая светлая ко??ната. 2. Интерьер комнаты: а) пол; б) потолок; в...