Сказка про большую медведицу для 2 класса
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Сказка про большую медведицу для 2 класса
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Казка о созвездии Малая МедведицаДавным давно в дремучем лесу жили медведица-мама и медведица-дочка. Они жили в маленькой берлоге. Питались они мёдом, который делали для них пчёлы, а они всегда пчёлам помогали. Однажды одна пчёлка улетела далеко в небо. Медведица-дочка побежала за своей подружкой по лесенке из деревьев. Когда она догнала пчёлку, они были уже очень далеко от Земли. Мама-медведица очень разволновалась за свою доченьку и бросилась за ней. Им всем так понравилось на небе, что они решили здесь и остаться. И медведица-мама стала Большой Медведицей, медведица-дочка превратилась в созвездие Малая Медведица, а пчёлка превратилась в Полярную звезду. Теперь каждый, кто ночь
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