Скласти 3 речення зі складеним іменним присудком. , речення з простим дієслівним п??исудком, Речення зі складеним дієслівним присудком:

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Речення зі складеним іменним присудком. 1. Молодість - то найкраща пора (Молодість - підмет, то найкраща пора - присудок, Якщо дісєлово-звязка бути (у теперішньому часі є) опущена, то роль звязки бере на себе вказівна частка то). 2.Я єсть народ якого правди сила ніким звойована ще не була (я - підмет, єсть народ - присудок, складенний іменний присудок, виражений дієсловом-звязкою бути, що у теперішньому часі - є). 3. Оксана сиділа бадьора та весела (іменні частини складеного іменного присудка, виражені прикметниками, значення стану) Речення з простим дієслівним присудком 1. Я їй розказувати, а вона сміятись та радіти, та підкрикувати (М. Вовчок) ( у цьому реченні неузгоджені присудки виражені інфінітивом на позначення початку дії). 2. Настя, сиди та ший (М. Вовчок) (у цьому реченні однорідні присудки виражені наказовим способом дієслова, за значенням означає обов'язкову, але небажану дію) 3. Армія подає допомогу потерпілим. (у цьому реченні простий дієслівним присудком буде подає допомогу, тому що це фразеологізм, тобто це простий дієслівний присудок, ускладнений фразеологізмом). Речення зі складеним дієслівним присудком: 1. Радист спробував зв'язатися з крейсером (спробував зв'язатися - складений дієслівний присудок, виражений дієсловом минулого часу + інфінітив зв'язатися) 2. Я схильний думати, о друже, про зраду принципам своїм (у цьому реченні схильний думати - складений дієслівний присудок, що виражає значення мислення, і психологічного процесу + інфінітив думати). 3. Чи маєте ви право мене допитувати.