Построить модель слова радуга. Указать изображение, звучание и написание этого слова.составите и запишите продложение словом радуга.
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Построить модель слова радуга. Указать изображение, звучание и написание этого слова.составите и запишите продложение словом радуга.
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