Упрастиье выражение 6,5 * (x - 5) - 5 * (1,2x-4)
Математика
Упрастиье выражение 6,5 * (x - 5) - 5 * (1,2x-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 6,5х - 32,5 - 6х + 20 = 0,5х - 12,5
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