Потенциал шара-300В Радиус шара 20 см Расстояние 28 см Заряд 2,0 * 10^-8 Кл Нужно найти работу
Физика
Потенциал шара-300В Радиус шара 20 см Расстояние 28 см Заряд 2,0 * 10^-8 Кл Нужно найти работу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=U*N*e N=g/e g=1.6*10(степінь -19) N=1.6*10(степінь -19)/2,0*10(степінь -8)=0,8*10(степінь -11) А=300*0,8*10(степінь -19)*2,0*10(степінь -8)=480*10(степінь -3)=0,48 Дж.
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