Потскажите вот задание Какими цифрами не может заканчиваться многозначное прост??е число?

Математика
Потскажите вот задание Какими цифрами не может заканчиваться многозначное прост??е число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цифры:2,4,6,8 ну а проще, те цифры которые делятся на 2 и 5
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