Розповiдь про Листопад

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Всі ближче-ближче зима. Хмари суцільні й сірі, у повітрі коштує мрячний серпанок, а по ранках калюжі покриваються кірками льоду. До кінця місяця ставки замерзають, затягаючись повністю рівним льодом. Середня температура повітря жовтня 2-3 градуси нижче нуля по Цельсию. Зовні листопад сірий і смутний місяць, тільки останній тиждень листопада може офарбиться в білий сніг, що свежевипали, що нарешті міцно осяде на ґрунті й галузях дерев.Знижується температура води й багато риб уже зариваються в іл, соми, карасі, коропи проводять зиму в спячке. На зиму в річках залишається багато плаваючих риб, окуні, йоржі, щуки. Стовпчик термометра до кінця місяця вже міцно опускається нижче нуля, залишилося тільки снігу випасти, як зима почнеться.И от, раптово, як і говориться — на голову, сніг випадає. У лічені миті застеляє білим покривалом поля, берега рік і дерева. Усе обкутано снігом, начебто стає тепліше й радостней від білих пластівців, що неспішно падають із неба. Зима приходить не поспішаючи й заточает у крижані кайдани природу. Читать полностью: http://tvori.com.ua/osin-listopad-opis-prirodi-pizno%d1%97-oseni/#ixzz4PhWedgAT