Пожайлуста какую роль играют метафоры в художественном тексте ? Сочинение не мнение 60 слов
Русский язык
Пожайлуста какую роль играют метафоры в художественном тексте ? Сочинение не мнение 60 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафоры, эпитеты и т.п. это всё украшение. Писатели часто используют метафоры что бы текст был красивее, интереснее и привлекательнее. Метафоры это слово или выражение, употребляемое в переносном значении. Ну вот. Добавь всякой штуки и будет просто супер.
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