Пожайлуста какую роль играют метафоры в художественном тексте ? Сочинение не мнение 60 слов

Гость: Гость:

Метафоры, эпитеты и т.п. это всё украшение. Писатели часто используют метафоры что бы текст был красивее, интереснее и привлекательнее. Метафоры это слово или выражение, употребляемое в переносном значении. Ну вот. Добавь всякой штуки и будет просто супер.