Пожалки сделайте 8 номер плиз
Математика
Пожалки сделайте 8 номер плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Б) всего - 642,5 кг 1 бригада - x кг 2 бригада - 1,5x кг x+1,5x=642,5 2,5x=642,5 x=257кг - 1 бригада 1,5x= 1,5*257=385,5 кг - 2 бригада ответ : 257 кг и 385,5 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА АНГЛ ЯЗЫК Том Сойер — мальчик двенадцатилетнего возра??та, живёт у тёти Полли. В романе описываются различные приключени...
Химия
H2SO4: C,MgO, Hg, AI(OH)3,Ba(No3)2, NaCl, Zn С чем будет реагировать серная кислота, если можно подробно)