Пожалуйста на украинском языке сочинение чи потрібні книжки якщо є компьютер! !!

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В наш час комп ютерізації, може здатися, що книжки більше не потрібні. Різну інформацію майже без проблем можна знайти в інтернеті. Але не можна забувати , по-перше, що які б захищені не були екрани моніторів, вони все одно шкідливі для очей. По- друге, що може зрівнятися з почуттям відкриття, коли у твоїх руках з являється новенька книжка. Ще пахуча від друкарської фарби. А по-третє, ніхто не каже, що не потрібно користуватися інтернетом. Іноді неможливо знайти книгу ні на полицях бібліотек, ні у магазинах. Тоді, дійсно, комп ютер-непогана заміна. Але все ж таки, книжка-краще джерело знань. Бо в ній лише те, що автор бажав нам сказати. І ніяких реклам та непотрібних сайтів, без яких неможливо навіть уявити інтернет.