Пожалуйста напишите 5 афоризмов из русской литературы с авторами!!!!!
Русский язык
Пожалуйста напишите 5 афоризмов из русской литературы с авторами!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать! (Достоевский, "Идиот") Нет документа, нет и человека. (Булгаков, "Мастер и Маргарита") Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленные и беспощадный! (Пушкин, "Капитанская дочка") Не хочу учиться, хочу жениться. (Фонвизин, "Недоросль") Всё вздор на свете!.. Натура- дура, судьба- индейка, а жизнь-копейка! (Лермонтов, "Герой нашего времени")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите нкжно состпвить предложенич с этими словами (стремление,мечтатель,сочетание,оптимизм,оптимист,пессимизм,пессимист)
Английский язык
Сделайте пожалуйста 1. I have ________ been late for school. A) ever B) never C) yet D) as 2. Have you _______ forgotten a friend’s birthday...