Пожалуйста напишите 5 афоризмов из русской литературы с авторами!!!!!

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Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать! (Достоевский, "Идиот") Нет документа, нет и человека. (Булгаков, "Мастер и Маргарита") Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленные и беспощадный! (Пушкин, "Капитанская дочка") Не хочу учиться, хочу жениться. (Фонвизин, "Недоросль") Всё вздор на свете!.. Натура- дура, судьба- индейка, а жизнь-копейка! (Лермонтов, "Герой нашего времени")