Пожалуйста, напишите сочинение на английском на тему "облака" 10 предложений

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Пожалуйста, напишите сочинение на английском на тему "облака" 10 предложений
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