Помогите пожалуйста решить задачу номер 1253 па за 5 класс под номером 1
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу номер 1253 па за 5 класс под номером 1
Ответ(ы) на вопрос:
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780:12=65 65*2=130 если можете выберете лучший ответ
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