Какие силы изменяют скорость движения каждого из следующих тел?а)автомобиль оста??авливается б) тело свободно падает на поверхность земли в) брусок равномерно перемещают по горизонтальной поверхности стола

Физика

Какие силы изменяют скорость движения каждого из следующих тел?а)автомобиль оста??авливается б) тело свободно падает на поверхность земли в) брусок равномерно перемещают по горизонтальной поверхности стола

Автор: Гость