Пожалуйста помогите срочно надо номер 375(1,2)

Алгебра
Пожалуйста помогите срочно надо номер 375(1,2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет  прости я в 4 классе 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какие силы изменяют скорость движения каждого из следующих тел?а)автомобиль оста??авливается б) тело свободно падает на поверхность земли в) брусок...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу номер 1253 па за 5 класс под номером 1
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник. Раздели его на квадрат и два треугольника. Вычисли периметр каждой фигуры. 3 класс
Ответить
Қазақ тiлi
Люди помогите°^° Переведите текст на казахский и составьте диалог. Ф.М.Достоевс??ий познакомился с юношей Шоканом Уалихановым и, несмотря на ра...
Ответить
Русский язык
Назови слова, в которых "спрятались" числительные
Ответить