Пожалуйста напишите Сочинение на тема *Красота Кубани* (,Краснодара) Даю 45 баллов. Очень прошу.
Литература
Пожалуйста напишите Сочинение на тема *Красота Кубани* (,Краснодара) Даю 45 баллов. Очень прошу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодатный Краснодарский край богат природными красотами. Это не только всем известные теплые ласковые Черное и Азовское моря.Кубань щедро одарена вздымающимися ввысь горами, остроги которых вот-вот "проткнут" небо, хвойными и лиственными лесами, бескрайними степями с колышущимися ветром травами, живописными кристально-чистыми горными озерами с нереально-синей водой, сказочной красоты водопадами, глубокими пещерами.Здесь без труда можно найти грязевые вулканы и полноводные реки, термальные источники и месторождения минеральных вод. Тут можно прогуляться по альпийским лугам, а сугробы на вершинных гор соседствуют с нежными цветами...Благодаря своей труднодоступности некоторые уголки природы Кубани сохранили первозданную красоту.
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