Пожалуйста объясните чем отличаются деревья: ель, сосна и клен от друг друга. Тол??ко очень кратко.

Биология

Пожалуйста объясните чем отличаются деревья: ель, сосна и клен от друг друга. Тол??ко очень кратко.

Автор: Гость