Пожалуйста объясните чем отличаются деревья: ель, сосна и клен от друг друга. Тол??ко очень кратко.
Биология
Пожалуйста объясните чем отличаются деревья: ель, сосна и клен от друг друга. Тол??ко очень кратко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клён это лиственные дерево а ель и сосна хвойные деревья!!!
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