Пожалуйста, отгадайте ребус. АлЬ(картинка шатер)Й 3 станция.

Химия
Пожалуйста, отгадайте ребус. АлЬ(картинка шатер)Й 3 станция.
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Гость:
...... КАЛЬЦИЙ...............
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