Пожалуйста, помогите решить cosa-cosa(1-1/4sin^2a)
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить cosa-cosa(1-1/4sin^2a)
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