Шмель,диван,матрёшка,толпа,дракон,армия Составе с данными существительными предложения, в которых их одушевлённость / не одушевлённости была бы выраженная формой падежа и числа. 51 балл

Гость: Гость:

Два шмеля кружились над распустившимся цветком. Нам на дачу привезли несколько диванов. Три матрешки стоили шестьдесят рублей. Бесконечная толпа людей всё шла и шла. На нас с разных сторон бросились сразу три дракона. Две армии сошлись в непримиримой схватке.