Пожалуйста помогите составте 6 предложений из этих слов
Английский язык
Пожалуйста помогите составте 6 предложений из этих слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я разобрала только то, что в розовой рамочке( My mum very funny and cool! My dad love cats and dog I love my sister! My brother its very funny!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Выпишите из орфографического словаря или самостоятельно подберите пять-десять с??ов с безударными гласными [а] и [и].Как вы думаете, почему можно с...