Пожалуйста помогите составте 6 предложений из этих слов

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Пожалуйста помогите составте 6 предложений из этих слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я разобрала только то, что в розовой  рамочке( My mum very funny and cool!  My dad love cats and dog I love my sister! My brother its very funny!
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