Пожалуйста помогите .Составьте описание города на этой картинке. 6-7 предложений !

Немецкий язык
Пожалуйста помогите .Составьте описание города на этой картинке. 6-7 предложений !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Das ist ein großes Stadt. Überall gibts große Häuser.Es gibts auch Park, Schule und Motorenwerk. Mann kann sehr viele Autos und Menschen sehen. Es gibts auch Häuser, die noch nicht fertig sind.
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