Что открыл шоқан уалиханов

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Чока́н Чинги́сович Валиха́нов (каз. Шоқан Шыңғысұлы Уәлихан, настоящее имя — Мухамме́д-Хана́фия (каз. Мұхаммед Қанафия); ноябрь 1835, орда-зимовка Кунтимес, Аман-Карагайский внешний округ, Омской области, Российская империя — 10 апреля 1865, урочище Кочен-Тоган, Семиречье) — казахский учёный, историк, этнограф, фольклорист, путешественник и просветитель, офицер Генерального штаба Российской императорской армии, разведчик[1][2].Выпускник Сибирского кадетского корпуса.Исследования Валиханова печатались в трудах Русского Географического общества, также выходили в Берлине (1862 год)[источник не указан 1777 дней], в Лондоне (1865 год)[3] (фр. «La Nouvelle géographie universelle») Элизе Реклю. Собрание сочинений в пяти томах Ч. Валиханова вышли в Алма-Ате в 1961—1972 гг. и повторно в 1984—1985 гг.