Вещества которые входят в состав почвы
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Вещества которые входят в состав почвы
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Минеральная основа,органическое вещество,воздух, вода
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