Пожалуйста решите номер 271 , оочеень прошу распишите
Математика
Пожалуйста решите номер 271 , оочеень прошу распишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)3.75 м. 0.8 м. 0.09 м. б)1455 г. 2500 г. 600 г.
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