Правило деления разности на число

Гость: Гость:

1)При делении числа на единицу получаем само число. 2) При делении нуля на любое число, не равное нулю, получаем нуль 3) На нуль делить нельзя! 4) При делении числа, не равного нулю, на само себя, получаем единицу. 5) Чтобы разделить сумму на какое-нибудь число, можно разделить на это число каждое слагаемое отдельно (если это возможно) и полученные частные сложить. 6) Чтобы разделить разность на какое-нибудь число, можно разделить на это число уменьшаемое и вычитаемое отдельно (если это возможно) и из первого частного вычесть второе. 7) Чтобы разделить произведение двух множителей на число, можно разделить на это число любой из множителей (если деление выполнимо) и частное умножить на второй множитель.