Предложение со слово замирать
Русский язык
Предложение со слово замирать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сижу на уроке, когда учительница рассказывает нам новую тему и тут я понимаю, что начинаю замирать на месте.
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