Предложения(5) из худ.литературы (неоднородное подчинение)!Пожалуйста!

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Предложения(5) из худ.литературы (неоднородное подчинение)!Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю (Паустовский). [Молодые казаки ехали смутно и удерживали слёзы], (так как  боялись отца ), (который  тоже был несколько смущён ), (хотя старался этого не показывать ). (Н. Гоголь) (Когда  у меня в руках новая книга ), [я чувствую], (что  в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное ). (М. Горький.) (Если  мы обратимся к лучшим образцам прозы ), [то убедимся], (чтоони полны подлинной поэзии ). (К. Паустовский.) [Из мира, ( который  называется детской ),  дверь ведет в пространство], (где  обедают и пьют чай ) (Чехов).
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