Предложения(5) из худ.литературы (неоднородное подчинение)!Пожалуйста!

Гость: Гость:

Часто осенью я пристально следил за опадающими листьями, чтобы поймать ту незаметную долю секунды, когда лист отделяется от ветки и начинает падать на землю (Паустовский). [Молодые казаки ехали смутно и удерживали слёзы], (так как боялись отца ), (который тоже был несколько смущён ), (хотя старался этого не показывать ). (Н. Гоголь) (Когда у меня в руках новая книга ), [я чувствую], (что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное ). (М. Горький.) (Если мы обратимся к лучшим образцам прозы ), [то убедимся], (чтоони полны подлинной поэзии ). (К. Паустовский.) [Из мира, ( который называется детской ), дверь ведет в пространство], (где обедают и пьют чай ) (Чехов).