Предложения из сказок со словами впереди и медленно

Русский язык
Предложения из сказок со словами впереди и медленно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мещанское болото, куда медленно, но уверенно сползала страна, заставило нас заниматься переоценкой ценностей, сомневаться в том, в чем советскому человеку было сомневаться не позволено.
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