Предложения на казахском с окончаниями ау-еу пожалуйста помогите

Қазақ тiлi
Предложения на казахском с окончаниями ау-еу пожалуйста помогите
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Гость:
Кайталау, комектесеу ,
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