Представить квадрат двучлена (a^2+7n^2)^2 в виде многочлена
Алгебра
Представить квадрат двучлена (a^2+7n^2)^2 в виде многочлена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(aˇ2+7nˇ2)ˇ2 = aˇ4 + 14aˇ2nˇ2 + 49nˇ4
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