У числу 9 справа и слева припиши одну и ту же такую цифру, чтобы полученное трех значное число делилось на 7 без остатка. ПОМОГИТЕ ПЖ

Математика

У числу 9 справа и слева припиши одну и ту же такую цифру, чтобы полученное трех значное число делилось на 7 без остатка. ПОМОГИТЕ ПЖ

Автор: Гость