У числу 9 справа и слева припиши одну и ту же такую цифру, чтобы полученное трех значное число делилось на 7 без остатка. ПОМОГИТЕ ПЖ
Математика
У числу 9 справа и слева припиши одну и ту же такую цифру, чтобы полученное трех значное число делилось на 7 без остатка. ПОМОГИТЕ ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
595 : 7 = 85 ))))))))))))))))))))))))))
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