Представьте в виде многочлена:2а-3b+c-(4a+7b+c+3)
Алгебра
Представьте в виде многочлена:2а-3b+c-(4a+7b+c+3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2a-3b+c-(4a+7b+c+3) = 2a-3b+c-4a-7b-c-3 = -2a-10b-3
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