Умножить столбиком 4,5 умножить на 12

Математика
Умножить столбиком 4,5 умножить на 12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение ниже на фото ответ 54 Все легко и просто надо просто знать правило умножения на десятичные дроби!!!
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