Представьте в виде многочлена: 2ху-у²+(у²-ху)-(х²+ху)
Алгебра
Представьте в виде многочлена: 2ху-у²+(у²-ху)-(х²+ху)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=y(2x-y)+y(y-x)-x(x+y)
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