Ранней весной зацвели на пригорке подснежники.выписать все существительные.
Русский язык
Ранней весной зацвели на пригорке подснежники.выписать все существительные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной,на пригорке,подснежники.
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