На дворе растёт трава,На траве лежат дрова.выпиши из этих предложений словасочетание с существительным трава с вопросом.Стрелками укажи связь слов в словосочетаниях.Определи падеж существительных.Выдели окончания.
Русский язык
На дворе растёт трава,На траве лежат дрова.выпиши из этих предложений словасочетание с существительным трава с вопросом.Стрелками укажи связь слов в словосочетаниях.Определи падеж существительных.Выдели окончания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На дворе(П.п.) трава(И.п)(трава где? на дворе), на траве(П.п.) дрова(И.п.)(дрова где? на траве)
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