На дворе растёт трава,На траве лежат дрова.выпиши из этих предложений словасочетание с существительным трава с вопросом.Стрелками укажи связь слов в словосочетаниях.Определи падеж существительных.Выдели окончания.

Русский язык

На дворе растёт трава,На траве лежат дрова.выпиши из этих предложений словасочетание с существительным трава с вопросом.Стрелками укажи связь слов в словосочетаниях.Определи падеж существительных.Выдели окончания.

Автор: Гость