Представьте в виде степени с основанием n выражение:(n^2)^8

Алгебра
Представьте в виде степени с основанием n выражение:(n^2)^8
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Гость:
Ответ n^16 мы 2 умножили на 8
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