Прекрасный человек двоюродный ваш брат - найдите грамматическую основу
Русский язык
Прекрасный человек двоюродный ваш брат - найдите грамматическую основу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек сказуемое брат падлежащее
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