Преложи 4 спички чтобы получилось 3 квадрата постарайся разные решения
Математика
Преложи 4 спички чтобы получилось 3 квадрата постарайся разные решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
две спички сламай на три части одну спичку оставь целой А еще одну спичку сломай на две части
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