Преобразуйте в многочлен выражение (a-2b) в квадрате
Алгебра
Преобразуйте в многочлен выражение (a-2b) в квадрате
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