При каких x неравенство (3ах-2х^2)/(x-a)gt;0 выполняется при любом а
Алгебра
При каких x неравенство (3ах-2х^2)/(x-a)gt;0 выполняется при любом а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При x<0 это можно выудить из 2x^2
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